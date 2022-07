Onda de calor na Europa provoca graves incêndios na Espanha e na França

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

A onda de calor que atinge a Europa se disseminava na segunda-feira (18) a norte, para o Reino Unido, além de provocar graves incêndios em Espanha e França, que retiraram milhares de pessoas de suas casas para tentar conter o problema. Duas pessoas morreram pelas chamas na Espanha e o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, vinculou o problema ao aquecimento global, ao dizer que “a mudança climática mata”.

Continua depois da publicidade

Centenas de mortes relacionadas à onda de calor foram reportadas na Península Ibérica, com incêndios que vão de Portugal aos Bálcãs. Algumas áreas, como o norte da Itália, enfrentam secas prolongadas. A mudança climática torna esses eventos extremos menos raros e ondas de calor ocorrem mesmo em locais como o Reino Unido, que pode ter recordes históricos de temperatura.

O tempo quente no Reino Unido deve ser intenso nesta semana. Algumas escolas montaram piscinas para ajudar as crianças a se refrescar.

Na França, o calor bateu recordes, que dificultam combater incêndios no sudoeste do país. Autoridades retiraram pessoas de mais cidades, movendo mais 14.900 de áreas que poderiam estar no caminho do fogo e da fumaça. No total, 31 mil pessoas tiveram de deixar suas casas ou locais de férias de verão na região de Gironde, desde o início dos incêndios em 12 de julho. Fonte: Associated Press.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].