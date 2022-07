Oficina de Atores Abel Santana promove aulões gratuitos de teatro e danças urbanas

Por Redação - Redação 10

Com o intuito de mostrar ao grande público, de forma gratuita, como funcionam os seus cursos voltados para a área artística e também os benefícios das danças urbanas e do teatro, a Oficina de Atores Abel Santana, em Vitória, vai promover, nesta sexta-feira (29) e sábado (30) aulões dessas duas modalidades, ministrados pela atriz e professora de dança Grasie Fink e pelo ator e diretor Abel Santana, respectivamente. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas via Instagram.

O aulão de danças urbanas – conjunto de estilos de danças surgidas nos guetos e centros urbanos – vai acontecer nesta sexta-feira (29), às 19h e mostrará como que, através dos movimentos e gestos presentes na dança o indivíduo é capaz de criar com o próprio corpo, utilizando-o como forma de comunicação e expressão. “A aula tem o intuito de proporcionar aos alunos vivências na dança, por meio do hip hop dance”, explica Grasie Fink, que é pós-graduada em Metodologia do Ensino de Artes e em Dança e Consciência Corporal. Segundo ela, a iniciativa busca desenvolver a expressão e consciência corporal, coordenação motora, lateralidade e isolamento. “Vamos proporcionar a experiência artística da dança por meio de atividades de experimentação de movimentos, improvisos e composição coreográfica”, declara.

Grasie também vai conduzir o aulão de teatro infantil, visando apresentar o universo do teatro às crianças de forma divertida, com atividades que estimulem concentração, foco e criatividade por meio do jogo teatral, criação de histórias, interação com outras linguagens (como no caso da dança), e atividade de expressão e consciência corporal, com intuito de desenvolver a capacidade expressiva e artística da criança. Este aulão será das 16h30 às 18h.

Já no sábado (30), quem entrará em cena é o renomado Abel Santana, para ministrar duas aulas de teatro voltadas ao público infanto-juvenil e adulto, às 8h e às 10h. O mesmo aulão será aplicado no dia 6 de agosto e as inscrições já estão abertas.

Serviço

Aulão de teatro infantil, com Grasie Fink

Data: 29/07 (sexta-feira), às 16h30

Local: Oficina de Atores Abel Santana (Av. Dante Micheline, 501 – Jardim da Penha)

Inscrições gratuitas: https://www.instagram.com/oficinaabelsantana/

Aulão de danças urbanas, com Grasie Fink

Data: 29/07 (sexta-feira), às 19h

Local: Oficina de Atores Abel Santana (Av. Dante Micheline, 501 – Jardim da Penha)

Inscrições gratuitas: https://www.instagram.com/oficinaabelsantana/

Aulão de teatro infanto-juvenil e adulto, com Abel Santana

Data: 30/07 (sábado), às 8h e 10h

Local: Oficina de Atores Abel Santana (Av. Dante Micheline, 501 – Jardim da Penha)

Inscrições gratuitas: https://www.instagram.com/oficinaabelsantana/

