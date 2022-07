O ‘Julho Neon’ no país com 50 milhões de pessoas com perda total ou parcial dos dentes

Por Redação - Redação 22

O movimento Julho Neon, criado em 2021, é uma iniciativa da Associação Brasileira de Planos Odontológicos (SINOG) e tem como objetivo democratizar o acesso à saúde bucal em todo o Brasil.

Para Karen Tonussi o sorriso não pode ser esquecido: “Hoje, as pessoas carecem de autocuidado. Por trás de cada máscara tem um sorriso único e que não pode ser esquecido. Esse sorriso tem que ser saudável, principalmente por ser a maior demonstração de otimismo do brasileiro.”

O Brasil é o país que tem maior índice de dentistas no mundo, e em contrapartida, grande parcela da população nunca teve acesso a uma consulta odontológica. De acordo com os dados do IBGE, em 2019, cerca de 50 milhões de brasileiros tiveram perda total ou parcial dos dentes.

O movimento Julho Neon volta a atenção da sociedade para a importância dos cuidados com a higiene bucal, a prevenção de doenças e o tratamento odontológico. Além de unir esforços para levar dentistas a realizar atendimentos nas comunidades menos favorecidas, através das parcerias com as ONG’s: “Doutores das Águas” e “Turma do Bem – TdB”.

Karen afirma a importância da odontologia na vida das pessoas e a relevância do Julho Neon: “Sendo dentista, vejo como a odontologia reabilita as pessoas, promove saúde que vai da física à mental. Por isso o movimento Julho Neon é muito importante para o nosso país. Temos que cuidar dos sorrisos das pessoas de todas as regiões do Brasil.”

O mês de julho foi escolhido estrategicamente, por ser o mês das férias escolares no país, e assim, ter disponibilidade para atender mais crianças. Durante todo o mês, uma campanha digital é feita, e volta a atenção para o cuidado com a saúde bucal e como esta pode salvar vidas.

