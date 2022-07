“O Espírito Santo é uma prateleira turística fantástica”, diz presidente da Abih-ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 18

Dados da amostra de Domicílios Contínua (Pnad Turismo), do IBGE, divulgados na última quarta-feira (6), mostram que o turista gasta, em média, R$ 179 por dia no Espírito Santo. O número coloca o Estado como o 11º menor média de gastos do turista no Brasil. Mas a informação não desanima o setor. “O Espírito Santo é uma prateleira turística fantástica”. As palavras são do presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis no Espírito Santo, Nerleo Caus.

O turista é turista em todas as instâncias, avalia Caus. “Aquele que come uma pizza, pega um ônibus, é o meu turista. Não cabe a nós escolhermos quem vai nos visitar. Por isso acho essa medida meio simbólica, não avaliativa.Saímos de uma crise e as pessoas não têm dinheiro no bolso. E o que oferecemos no Espírito Santo é o turismo para todos. Tem praia, tem montanhas. Tem hospedagens, restaurantes e bons lugares para todos os bolsos”.

Segundo ele, é preciso avaliar, principalmente, a frequência dos visitantes. “E nisso estamos indo bem. Tanto que o turismo representa 7% do PIB estadual. Antes era 4%. E o nacional é 6,5%. Como dizer que o setor não vai bem no Espírito Santo?”, questiona.

Brasileiros viajaram menos

A proporção de domicílios em que os moradores realizaram ao menos uma viagem caiu de 21,8%, em 2019, para 13,9% em 2020. Um ano depois, chegou a 12,7%. As despesas totais em viagens nacionais com pernoite somaram R$ 9,8 bilhões em 2021, uma queda em relação ao total registrado no ano anterior, quando haviam sido gastos R$ 11,0 bilhões.

Mesmo com a pandemia de Covid-19, a falta de dinheiro continua sendo o motivo mais apontado pelos entrevistados para não ter viajado. Em 2020, 33,3% alegaram falta de dinheiro (em 2021, esse percentual caiu para 30,5%), 19,2% disseram não ter necessidade (20,8% em 2021) e para 9,6% faltou tempo (8,3% em 2021).

“Os resultados refletem os impactos causados pela pandemia no comportamento das pessoas em relação às atividades turísticas. As viagens caíram 41% entre 2019 e 2021 e essa queda atingiu todas as classes de rendimento. O ano de 2021 foi ainda pior para o turismo que o de 2020”, aponta a analista da pesquisa, Flávia Vinhaes. Em 2019, foram realizados 20,9 milhões de viagens e, em 2021, 12,3 milhões.

(Com informações da Agência IBGE de Notícias)

