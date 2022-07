O Embaixador vem aí! Gusttavo Lima tem show confirmado em Cachoeiro

Por Redação - Redação 1615

Para quem estava ansioso para o retorno dos shows nacionais em Cachoeiro de Itapemirim, pode continuar comemorando a retomada dos grandes eventos. Depois dos shows dos grupos Menos é Mais e Sorriso Maroto, e do Mumuzinho, Ramon Silveira anunciou neste domingo (31), para um grande evento para Cachoeiro de Itapemirim: Gusttavo Lima.

O cantor de apresenta na Capital Secreta do Mundo no dia 14 de outubro, em um mega show no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto. As informações sobre venda de ingressos e valores ainda não foram divulgadas.

