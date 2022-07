Novo sistema monitora ações e resultados da Prefeitura de Cachoeiro

Por Redação - Redação 6

A Prefeitura de Cachoeiro segue investindo em tecnologia e inovação para modernizar a administração pública e melhorar os serviços oferecidos à população. A mais nova aposta da gestão municipal é a plataforma digital Target, para monitoramento do planejamento estratégico.

Alimentado com informações sobre ações, projetos e programas da Prefeitura, o sistema possibilita o acompanhamento em tempo real do andamento e dos resultados de cada iniciativa, apresentando indicadores de desempenho de todas as áreas da gestão gerados automaticamente.

“Com essa nova ferramenta de governança, teremos um panorama sempre atualizado da evolução dos projetos e do cumprimento das metas. O controle dos dados fica muito mais fácil e prático, o que contribui para otimizar ações e o uso de recursos públicos, além de possibilitar tomadas de decisões mais ágeis e precisas pelos gestores”, explica o coordenador executivo de Tecnologia da Informação da Prefeitura, Elcio Sá Neto.

“Isso é inteligência de dados aplicada à gestão pública, com foco na melhoria dos serviços entregues aos cidadãos cachoeirenses”, complementa.

Nesta semana, secretários municipais e servidores envolvidos com a gestão do planejamento estratégico da Prefeitura iniciaram treinamento para uso do novo software. A plataforma é utilizada em mais de 20 grandes organizações públicas e privadas do país, e pode ser acessada em computadores, tablets e celulares.

“O sistema nos dará um mapeamento completo da execução dos nossos projetos e promoverá maior integração entre as áreas da gestão. É um recurso tecnológico que chega para garantir ainda mais efetividade às nossas ações e serviços”, destaca a secretária municipal de Governo e Planejamento Estratégico de Cachoeiro, Lilian Siqueira.

Legado para o município

Para o prefeito Victor Coelho, além de ampliar a eficiência das ações municipais e fortalecer Cachoeiro como cidade inteligente, o sistema favorecerá a continuidade de projetos e políticas públicas em diferentes gestões.

“Estamos trabalhando arduamente no presente, mas pensando também no futuro de Cachoeiro. Deixaremos para os próximos gestores um planejamento organizado, com ferramentas, dados e todas as condições para que ações importantes para a população não sejam interrompidas a cada mudança”, frisa.

