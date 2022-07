Nova agência do Banestes é inaugurada em Venda Nova do Imigrante

Os moradores de Venda Nova do Imigrante, município localizado na região sudoeste serrana do Espírito Santo, são os mais novos contemplados com uma Agência Banestes moderna e adequada ao novo modelo de negócios do banco. Na última quinta-feira (21), foi realizado o evento oficial de lançamento da nova unidade.

A Agência Banestes de Venda Nova do Imigrante está em um novo ponto da cidade, ao lado da Prefeitura do município, em uma nova estrutura. Agora, a unidade também passa a pertencer à categoria das agências Banestes de padrão mais moderno, conectado, funcional, espaçoso e, principalmente, acolhedor, de forma a proporcionar um atendimento ainda melhor aos clientes da região.

O diretor-presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, ressaltou que a melhoria das unidades para a adequação ao novo conceito reforça o objetivo do Banestes de manter a capilaridade do banco em todo o Estado do Espírito Santo. “Estamos orgulhoso por mais essa entrega de agência reformada. A melhoria da experiência dos clientes é um ponto crucial da instituição. O banco investe cada vez mais em tecnologias, mas sem deixar de olhar para as unidades físicas e valorizar cada região do Estado”, disse Amarildo Casagrande.

A nova Agência Banestes Venda Nova do Imigrante conta com 314 metros quadrados, distribuídos em um único andar, que segue todos os padrões de acessibilidade, e também adequado ao modelo e o mobiliário trazidos pelo Escritório Índio da Costa, implementado em 2018 e adaptado ao novo design de serviço bancário. O novo espaço agora conta com estacionamento privativo e uma área moderna de atendimento, incluindo um lounge informal para conversas e fechamento de negócios. A capacidade de atendimento gira em torno de 20 a 30 clientes, de modo confortável, e a população permanece tendo acesso a todos os serviços de atendimento do Banestes.

O atual gerente da agência, Deivyson Vargas Lopes, destaca que o Banestes está presente em Venda Nova do Imigrante desde 1988. “O Banestes faz parte da história de Venda Nova há mais de 30 anos. E, nos últimos anos, nossa atuação tem sido ainda mais expressiva no município, graças ao trabalho da equipe que sempre esteve aqui presente. A modernização da agência amplia ainda mais a percepção de força, parceria e crescimento contínuo do banco atrelado ao município. Nós estamos muito felizes com essa nova etapa e temos certeza de que teremos ainda mais negócios com nossos clientes e parceiros”, enfatizou Deivdyson.

Durante os anos de 2019 e 2022, 14 unidades do Banestes foram adequadas para o modelo de negócios. Entre as unidades que migraram para esse modelo de atendimento de negócios estão a de Santa Teresa; de Santo Antônio e Moscoso, em Vitória; de Itapoã, em Vila Velha; de Juparanã, em Linhares; Empresarial Linhares; Fundão; Ibitirama, dentre outras.

Conforme já anunciado pelo Banestes, outras agências do banco também estão em processo de reestruturação, seguindo esse novo conceito, como as agências dos municípios de Domingos Martins, Mantenópolis, Guarapari e Empresarial Cachoeiro de Itapemirim.

O Banestes é o único banco presente em todos os 78 municípios capixabas. Ao todo, são 826 pontos de atendimento, compostos por 151 unidades de atendimento (entre agências e postos), 303 postos de atendimento eletrônico e 372 correspondentes Banesfácil. Para conferir informações completas sobre a Rede de Atendimento Banestes, acesse: https://wwws.banestes.com.br/ netib/AgenciasBanestes?tipo= AGN .

O evento de inauguração também contou com a presença do diretor de Rede do Banestes, Fernando Valli; do superintendente Regional Sul do Banestes, Rafael Zibetti; do gerente da agência de Venda Nova, Deivyson Vargas Lopes, e sua equipe; representantes dos Poderes Executivo e Legislativo; entre outras autoridades, convidados e funcionários do Banestes.