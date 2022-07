No Dia de Proteção às Florestas BRK Ambiental orienta sobre preservação

Por Redação - Redação 26

Neste domingo (17) é celebrado o Dia de Proteção às Florestas, data especial para chamar a atenção da sociedade para a importância da preservação das Florestas. Mantendo um modelo de negócio ambientalmente e socialmente responsável, a BRK aproveita a data comemorativa para reforçar, junto à população, a importância da conservação das florestas para a manutenção dos recursos hídricos, da biodiversidade e de todo ecossistema, e como isso reflete na eficiência dos serviços de água e esgoto.

“Operamos o tratamento da água desde a sua captação do Rio Itapemirim até o seu retorno ao meio ambiente. Em todo esse processo, observamos o quanto uma floresta saudável contribui para o equilíbrio do ecossistema, melhorando a qualidade da água captada e facilitando o processo de tratamento desse recurso, tão essencial em nosso dia a dia”, afirma o coordenador de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente (QSSMA) da BRK em Cachoeiro, Paulo Breda, que também é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim.

A sensibilização sobre a importância da conservação e da recuperação das florestas, especialmente das matas ciliares – aquelas localizadas às margens de rios e córregos, ocorrem na BRK por meio de ações de educação ambiental e iniciativas como o Programa Rio Vida Florescer e o Programa Sementes, segundo o coordenador de QSSMA.

O primeiro, já recuperou mais de 30 hectares de área, com o plantio de mudas de árvores nativas em regiões importantes para a recarga das águas do Rio Itapemirim; enquanto o segundo criou um banco de oferta de sementes florestais de espécies nativas, visando à preservação de áreas degradadas no sul do Estado, além de produzir sementes e mudas, realizar plantios e tratos culturais e promover a educação ambiental, em parceria com a Floresta Nacional de Pacotuba.

Paulo Breda ainda destaca que, atualmente despoluído, o Rio Itapemirim deixou de receber mais de 21 milhões de litros de esgoto sem tratamento por dia, após investimentos no sistema de esgotamento sanitário do município. Hoje, esses esforços também estão voltados para manter a ampliação e a modernização, por meio de uma série de obras de melhorias no sistema de esgotamento sanitário.

“Neste Dia de Proteção às Florestas, gostaríamos de ressaltar que a ameaça às florestas gera grandes perdas ao meio ambiente, à qualidade de vida e à economia de uma região. Por outro lado, a solução para esses problemas também está em nossas mãos. Os verdadeiros protetores das florestas são as comunidades, o poder público, a iniciativa privada, todos atuando coletivamente para implementar e compartilhar o pensamento e os princípios da sustentabilidade no dia a dia”, completa Paulo Breda.

BRK promoverá passeio ecológico para funcionários e familiares no dia 23 de julho

A comemoração ao Dia de Proteção às Florestas será no dia 23 de julho para os funcionários da BRK e seus familiares, quando a concessionária promoverá um grande passeio ecológico à Floresta Nacional de Pacotuba – área de conservação ambiental com aproximadamente 450 hectares de Mata Atlântica, localizada na Rodovia João Domingos Zago, em Pacotuba. Durante uma manhã ao ar livre, em contato com a natureza, cerca de 40 participantes, entre funcionários da concessionária e seus familiares, farão uma trilha ecológica na área de conservação ambiental, com visita às árvores que foram plantadas por muitos deles em outras ações da empresa.

