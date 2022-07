Neucimar Fraga confirma candidatura a deputado federal durante convenção do PP

Por Redação - Redação 46

O PP capixaba realizou na manhã deste sábado (30) sua convenção estadual para confirmar os nomes aprovados para disputa das próximas eleições. Um dos nomes confirmados é o do deputado federal Neucimar Fraga, que vai disputar uma vaga na Câmara Federal.

O evento aconteceu no Centro de Convenções de Vitória e contou com a presença do governador Renato Casagrande e do ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB), escolhido para compor como vice na chapa de Casagrande. O Salão principal estava lotado e bastante animado.

O presidente estadual do Partido Progressistas, Marcus Vicente, ressaltou a importância política da sigla nos cenários estadual e federal. Quem também discursou foi Ricardo Ferraço, que valorizou o reencontro político com Casagrande, externando gratidão a todos. Já o governador agradeceu a parceria com o partido e falou dos últimos anos no comando do executivo.

A convenção do Partido Progressistas contou com quase duas mil pessoas e fechou os quadros de candidaturas para as vagas na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

