Município de Alegre recebe investimentos que somam quase R$ 1 milhão

Por Redação - Redação 57

Nessa sexta-feira (1°), o vice-líder do Governo Bolsonaro na Câmara, deputado Evair de Melo, cumpriu mais um compromisso com a população de Alegre. Em solenidade realizada na Praça Municipal, o parlamentar promoveu um ato simbólico para oficializar entregas para a cidade que, juntas, somam investimentos federais de quase R$ 1 milhão nas áreas de saúde, assistência social, obras públicas e inclusão digital.

Com as articulações parlamentares e políticas de Evair junto ao Governo Federal, a Prefeitura de Alegre recebeu uma moderna pá carregadeira no valor de R$ 500 mil; R$ 100 mil para custeio do dia a dia e manutenção dos serviços de Atenção Primária das Unidades Básicas de Saúde da rede municipal; R$ 40 mil para custeio de ações socioassistenciais; e mais R$ 379 mil destinados à instalação de 20 pontos de internet gratuita com sinal aberto e alta velocidade, que já estão atendendo a alunos, professores e servidores das escolas públicas da cidade.

CONECTAÍ

Além de alunos, professores e servidores da Educação de Alegre, moradores de comunidades situadas no entorno dessas 20 escolas do município, também já contam com livre acesso à internet de banda larga. Isso foi possível graças ao ‘ConectAí’, ação que o deputado Evair de Melo realiza no Espírito Santo, para implementar o programa de conectividade ‘Wi-Fi Brasil’, do Governo Federal. Com este trabalho, 329 pontos de internet gratuita e ilimitada via satélite já foram instalados em várias localidades do Estado. Outras 257 antenas e estações estão em fase de instalação, totalizando 588 pontos. Entretanto, a meta é chegar ao fim do ano com pelo menos 700 instalações concluídas.

“Nosso objetivo é garantir acesso gratuito à internet de boa qualidade, principalmente em regiões de pouca ou nenhuma cobertura, e disponibilizar uma ferramenta importante para promover a cidadania e a inclusão digital. Este serviço reduz distâncias e desigualdades; aproxima e une as pessoas; amplia os horizontes do conhecimento; facilita operações comerciais de compra e venda; e estimula novos negócios. Esta importante conquista, que oferece conectividade a todos, não tem preço, mas valor”, disse o deputado.

Escolas de Alegre atendidas pelo “CONECTAÍ”:

CEMEI Fatinha Barbosa

CEMEI Tio Teotônio Barbosa

CEMEI Maria Geralda Guerra Jaccoud

CEMEI Vanor do Nascimento

CEMEI Maria Bittencourt da Rosa

CEMEI Maria do Carmo Tiradentes

CEMEI Paulo Amoacy Bragança

EMFA Ziolita Maria da Silveira

EMUEF Guido Mauri

EMPEF São João do Norte

EMEF Carmelita Machado de Moraes

EMUEF Feliz Lembrança

EMEIF Ruth Alice

EMUEF Fazenda Bom Ver

CEMEI Professora Cândida Filgueira

CEMEI Tereza Fiorezzi de Oliveira

CEMEI Carmem Pinto Nogueira da Gama

CIEC Jaci Kobbi Rodrigues

EMEIF Domingos Bravo Reinoso

EMFA George Abreu Rangel

