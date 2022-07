Mulher deixa filho de 2 anos em “boca de fumo” para pagar dívidas de drogas

Por Redação - Redação 459

A Polícia Militar resgatou uma criança de dois anos de um ponto de venda de drogas em Primavera do Leste, cidade do Mato Grosso, na última terça-feira (19). O menino foi deixado com traficantes e só seria devolvido à mãe depois que ela quitasse dívidas adquiridas na compra de drogas.

Na ação, a PM prendeu oito pessoas e apreendeu um adolescente de 16 anos por associação ao tráfico, sequestro e cárcere privado e corrupção de menores.

Os policiais chegaram à “boca de fumo” depois de uma denúncia informando que uma criança havia sido deixada como “penhora” com criminosos. Na casa, os policiais encontraram porções de pasta base de cocaína, R$ 774,00 em dinheiro e um simulacro de arma de fogo.

Segundo a PM, a mãe da criança teria deixado o filho com os suspeitos para se prostituir e arrecadar o valor para quitar a dívida com os traficantes. O menino foi levado para o Conselho Tutelar e todos os suspeitos encaminhados para a Delegacia de Primavera do Leste.

