Mulher de Iúna que mandou matar ex em Lajinha/MG é presa pela Polícia Civil; outras duas pessoas foram detidas em Ibatiba e Irupi

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 68

A mulher apontada como mandante do assassinato do ex-companheiro Carlos Alexandre Andrade Mendes, 39 anos, foi presa na última quarta-feira (29), em Iúna. O professor de educação física morava em Iúna, mas foi morto a tiros em Lajinha/MG, onde dava aulas de dança.

Um homem e uma mulher, que segundo a Polícia Civil mineira, têm participação no crime, foram presos em Ibatiba e Irupi. As investigações apontaram que a ex-mulher de Carlos Alexandre pagou R$ 10 mil aos executores. Um outro suspeito de participação no assassinato foi preso no dia 31 de maio.

O professor foi morto a tiros no dia 22 de maio deste ano quando deixava o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Lajinha/MG, onde dava aulas de dança.

A mulher que orquestrou o assassinato do ex disse em depoimento que deseja colaborar com as investigações e que o crime teria sido motivado porque o relacionamento acabou porque Carlos teria se envolvido com outra mulheres durante o casamento e, também, pela partilha dos bens.

A operação foi coordenada pelo delegado Henrique Mateus Rabello, titular da 36ª Delegacia de Polícia Civil de Lajinha, com participação de 15 policiais civis. Os detidos foram levados para unidades prisionais de Minas Gerais.

