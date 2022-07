Motorista perde controle do carro, desce barranco e capota na ES-168, em Iúna

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 1376

Um motorista, de aproximadamente 30 anos, se envolveu em um grave acidente na manhã deste domingo (31), enquanto trafegava pela ES-168, no município de Iúna. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Samu foram acionados e estiveram no local, sinalizando a via e realizando o atendimento à vítima.

O condutor perdeu o controle do veículo, que desceu um barranco, capotou e parou com as rodas viradas para cima, no meio de uma plantação de café.

No momento do salvamento, o homem estava lúcido, porém, desorientado e sentia fortes dores na clavícula esquerda. Ele não estava preso às ferragens, no entanto, a posição do carro estava atrapalhando sua retirada.

Equipes dos Bombeiros e do Samu, utilizando uma prancha rígida e uma corda, criaram um apoio, conseguindo retirar a vítima pela porta traseira do carro, mantendo a estabilidade e evitando agravar as lesões.

O motorista foi socorrido e encaminhado para atendimento médico.

