Motociclista morre após bater em cachorro e ser atropelado por caminhão em Alegre

Por Patrícia Oliveira - Patrícia Oliveira 575

Um motociclista de 25 anos morreu na noite da última sexta-feira (15), após ser atropelado por um caminhão no distrito de Anutiba, em Alegre.

De acordo com informações da Polícia Militar, Jean Carlos Miguel Gonçalves teria batido com a moto em um cachorro, perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e colidiu com as rodas de um caminhão, caiu e acabou sendo atropelado.

A vítima sofreu ferimentos na região da cabeça, não resistiu e morreu no local do acidente.

Ainda, segundo a Polícia Militar, o caminhão que atropelou Jean estava carregado com chapas de granito, e não foi identificado, já que o motorista fugiu após o acidente.

O corpo de Jean foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil de Alegre vai apurar o acidente e tenta identificar o condutor do caminhão.

