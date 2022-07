Motociclista fica ferido após bater contra caminhão em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 39

Um motociclista ficou ferido após bater contra um caminhão, na manhã desta quinta-feira (21), na Avenida Mauro Miranda Madureira, na altura do bairro Elpídio Volpini, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente ocorreu próximo ao Ácqua Center.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motociclista teria batido contra a lateral do veículo. Ele ficou bastante ferido, mas sem lesões graves.

O homem foi atendido pela equipe do Samu no local do acidente e levado para o pronto-socorro do município. O motorista do caminhão não se feriu.

