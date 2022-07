Morre ex-vice-prefeito de Iúna, Ledil Tiengo e município decreta luto oficial

Por Marcos Freire - Marcos Freire 40

Advertisement

Advertisement

O município de Iúna está de luto devido o falecimento do ex-vice-prefeito do município, José Uledir Tiengo – conhecido com Ledil Tiengo. Ele faleceu nesta quarta-feira (6) e a Prefeitura de Iúna decretou luto oficial por três dias, em todo o território municipal, “em virtude da relevância dos bons serviços prestados à comunidade”.

Continua depois da publicidade

Ledil Tiengo tinha 75 anos e foi vítima de um mal súbito, perto de um restaurante em Iúna, quando estava dentro de uma picape que conduzia, passando por um quebra mola, se dirigindo para sua propriedade rural. Ele chegou a ser levado para o pronto atendimento da Santa Casa do município, mas não resistiu.

Natural de Iúna, foi casado com Alzira Rodrigues Tiengo (já falecida), com quem teve três filhas, Luciano, Janaína e Kelli. O ex-vice-prefeito foi empresário do setor de material de construção, sendo proprietário da Comercial Tiengo Material de Construção, por 38 anos. Também era cafeicultor, logo, homem que participou ativamente da economia e desenvolvimento de Iúna, gerando renda e empregos.

Continua depois da publicidade

Ledil Tiengo entrou para a política quando se tornou vice-prefeito no mandato passado (2017-2020), do ex-prefeito Coronel Welinton. Mas antes foi candidato a vereador, em 1992, quando ficou como suplente. Contudo, sempre participou da vida política de Iúna, dando seu apoio e participando da movimentação das candidaturas.

Considerado um homem que marcou história de Iúna, Ledil está recebendo diversas homenagens nas redes sociais de parentes e amigos. O corpo do ex-vice-prefeito Ledil Tiengo está sendo velado na Capela Mortuária de Iúna, desde o começo da madrugada desta quinta-feira (7). Ele será sepultado no Cemitério Municipal do centro da cidade, entre 16h30 e 17 horas.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].