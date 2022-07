Mindset Empreendedor: Anchieta oferece curso para empreendedores com foco na inovação

Por Redação - Redação 14

Empreendedores de Anchieta participaram recentemente do curso Mindset Empreendedor, promovido pela Prefeitura de Anchieta com apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Cerca de 20 anchietenses participaram da formação, que foi focada para a inovação e abordou os desafios da mente humana.

A metodologia do curso também contou com aulas práticas, realizadas durante uma visita aos empreendimentos dos circuitos turísticos de Santa Tereza, nas montanhas capixabas. O curso foi realizado durante uma semana, com carga horária de 20h.

A capacitação atendeu ao pedido de empreendedores locais. O objetivo, segundo os organizadores, foi debater novos desafios, formas e características de um novo empreendedor no mercado atual.

“Quando falamos de mindset, nos referimos a características da mente humana que vão determinar os nossos pensamentos, comportamentos e atitudes, a busca por novos conhecimentos na área do empreendedorismo, enquanto secretaria de Turismo de Anchieta um dos nossos objetivos é promover a capacitação”, explica o secretário municipal de Turismo, Caio Mozer.

A iniciativa , realizada em conjunto com a Secretaria de Turismo e a Sala do Empreendedor, faz parte das ações do Programa Anchieta Criativa e Empreendedora.

