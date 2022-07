Meio Ambiente realiza operação integrada de fiscalização com a nova embarcação em Vitória

Por Redação - Redação 12

Advertisement

Advertisement

Agentes de proteção ambiental de Vitória e policias do Batalhão de Polícia Ambiental realizaram mais uma operação integrada de fiscalização. A ação, que é parte do monitoramento constante das baías e canais de Vitória para coibir a pesca irregular, incluiu a APA Baía das Tartarugas. Os agentes utilizaram a nova embarcação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ( Semmam ), entregue na semana passada.

Continua depois da publicidade

Batizada como “Moréia”, peixe conhecido pela agilidade e uma espécie comum no mar do município, a embarcação permite maior agilidade, eficiência e segurança aos profissionais. De casco semirrígido, do tipo FlexBolt, a “Moréia” permite melhor abordagem a outras embarcações e navegabilidade.

Fiscalização

A Prefeitura de Vitória realiza uma constante fiscalização nas baías e canais de Vitória. Só no ano passado, a equipe de fiscalização da Semmam apreendeu o equivalente a 6 km de rede. Neste ano, já foram apreendidos 3450 metros.

Pela Lei Municipal 9.077/2017, é proibida a pesca utilizando qualquer tipo de rede, como de emalhe, de espera, de cerco ou de arrasto, na Baía do Espírito Santo, na Baía de Vitória e nos canais de navegação do município. Quem for flagrado pescando com qualquer tipo de rede terá todo o material apreendido, pagará multas, que podem variar de R$ 700 a R$ 100 mil, e, ainda, responderá a processo por crime ambiental.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected]ias.com.