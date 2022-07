Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 22 milhões neste sábado (30)

Por Redação - Redação 27

Advertisement

Advertisement

O Concurso 2.505 da Mega-Sena, que será realizado neste sábado (30), deve pagar o prêmio de R$ 22 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Continua depois da publicidade

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Vale frisar que o valor do sorteio acumulou, pois no último concurso (2.504), realizado na quarta-feira (27), não houve vencedor no prêmio principal.

Fonte: Agência Brasil

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].