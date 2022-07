Médicos encontram garrafa de água em paciente com intestino preso

Por Redação - Redação 256

Um homem iraniano de 50 anos foi levado ao hospital pela mulher depois de relatar falta de apetite, dores no estômago e constipação. O paciente foi submetido a uma tomografia computadorizada, que revelou o motivo do desconforto: uma garrafa plástica de 250ml introduzida no reto.

O objeto foi encontrado na região pélvica do paciente, a 10 milímetros da abertura do ânus, e estava alocada entre o reto e o cólon, que faz parte do intestino grosso.

Os médicos disseram que o homem estava extremamente envergonhado com a situação. “Por causa do constrangimento e do medo da esposa, ele não forneceu o histórico do que havia acontecido para explicar a presença do objeto no reto e chegou à emergência do hospital tardiamente”, afirmaram no relato de caso publicado na revista Clinical Case Reports.

