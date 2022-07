MC Cabelinho desmaia em show após se jogar na plateia

Por Estadão - Estadão 13

Advertisement

Advertisement

Durante um show no Rio de Janeiro, neste final de semana, MC Cabelinho deixou todos preocupados após desmaiar. Tudo aconteceu quando o cantor decidiu se jogar na plateia, como já fez outras vezes, mas acabou caindo embaixo da multidão e perdendo a consciência.

Continua depois da publicidade

Após um vídeo do momento circular pelas redes sociais, o MC usou seu Instagram para detalhar o ocorrido e informar que, apesar do susto, passa bem. “Tava fazendo o meu show na The Choice, eu inventei de pular no público. Como geral fala, como já fiz outras vezes, mas dessa vez deu ruim de verdade, mano. Eu comuniquei meus seguranças. Falei ‘ó, vou pular, fica na atividade que eu vou pular no meio do público’. Quando eu pulei, esquece”, iniciou o cantor nos Stories.

Cabelinho descreveu a situação como uma cena de terror: “Uma multidão ali, e eu não tava conseguindo subir de jeito nenhum. E tinha criança embaixo de mim, pedindo socorro. Eu estava tentando ajudar, mas estava precisando de ajuda também. E quem não sabia estava pulando em cima de nós, cantando junto. Mano, foi cena de terror ali”.

Segundo o cantor, a situação acabou o deixando com falta de ar e, por isso, desmaiou. “Cheguei no camarim já zonzo com a equipe de bombeiro lá me ajudando. Mano… enfim, tô bem”, tranquilizou.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].