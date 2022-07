Lar João XXIII faz campanha para doações de leite, fraldas e itens de higiene; saiba como ajudar

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 26

O Lar João XXIII, um dos lares de idosos mais antigos de Cachoeiro de Itapemirim, está precisando de doações. Localizado no bairro Aquidaban, o local é residência hoje de 40 idosos.

Atualmente, o repasse de recursos está bem abaixo do habitual, o que tem comprometido o abastecimento de itens essenciais. Segundo a coordenadora do João XXIII, Danine de Souza, este ano, a instituição beneficente receberá apenas 50% do valor normalmente recebido.

Por conta disso, está sendo realizada uma campanha junto a sociedade civil, para angariar doações. Entre os produtos de maior necessidade estão: leite, fralda geriátrica e produtos de higiene pessoal.

“Contamos com a ajuda de vocês para que o Lar João XXIII continue fazendo esse trabalho de excelência, para acolher e para dar a estes idosos, o que eles realmente precisam, que é uma boa alimentação, cuidado com a saúde e com o bem-estar e um bom final de vida. Por isso, contamos com a ajuda de vocês”, disse Danine.

As doações podem ser entregues na sede do lar. Já em dinheiro, podem ser feitas pela conta na Caixa Econômica: agência – 0171 / operação – 003 / conta corrente – 3380-0 ou pelo Pix: [email protected] Para mais informações: (28) 3521-1136.

