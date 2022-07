Juliette diz que Sabrina Sato recomendou o ex, João Vicente: 'Fique com ele'

Por Estadão - Estadão 14

Juliette Freire foi a convidada do Papo de Segunda, do GNT, nesta segunda, 11 de julho. A cantora falou no programa apresentado por Fábio Porchat, Emicida, Francisco Bosco e João Vicente de Castro sobre sua vida amorosa e as pessoas com quem já foi ‘shippada’.

Ela revelou que a apresentadora Sabrina Sato já recomendou que ela ficasse com o ex-namorado, o próprio João Vicente. “A Sabrina Sato disse: ‘fique com João’. Não sei quem disse: ‘mande mensagem para o João’ assim que eu sai do programa BBB 21. Eu até brinquei com ele: ‘tá todo mundo mandando a gente paquerar’ e acabou que a gente virou amigo, mas fiquei tão sem graça que nem consegui falar com João. Depois quebramos o gelo e viramos amigos”, contou Juliette.

A artista também comentou que tenta impor um limite em relação ao que mostra de sua vida pessoal e não fazer de suas relações amorosas uma vitrine.

“É bonitinho brincar com a vida amorosa até o ponto que entra o exagero. Para a mulher, há uma cobrança muito grande e entra todas as questões do feminismo. Há uma cobrança de que para ser bem sucedida, você tem que estar em um relacionamento. Atribuem muitas vezes o seu sucesso ao marido ou namorado”.

