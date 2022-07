Julho: Saiba como será o clima em todas as regiões do país durante este mês

Por Redação - Redação 85

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para o mês de julho indica tendência de chuvas acima da média para o norte da Região Norte e leste da Região Nordeste do país (indicado no mapa na cor azul – Figura 1a), com volumes previstos acima dos 140 mm.

Para a Região Sul, as chuvas previstas ficarão abaixo da média (indicado no mapa na cor amarela – Figura 1a), com acumulados abaixo dos 160 mm, exceto na parte norte do Paraná, onde os volumes de chuva previstos deverão ser mais baixos, entre 80 e 100 mm.

No restante do país, a previsão é de chuvas abaixo de 80 mm, sendo que na região do MATOPIBA (estados do MA, TO, PI e BA) e divisa de Minas Gerais e Goiás, os acumulados de chuva deverão ser mais baixos e em algumas localidades pode não ocorrer registro de chuva.

Temperaturas em julho

São previstas temperaturas médias elevadas para a Região Norte, Nordeste, partes norte e oeste do Mato Grosso e metade sul de Goiás, com valores acima de 24°C, exceto no sul da Bahia, onde as temperaturas poderão ser mais amenas, entre 20 e 22°C.

Na Região Sudeste, sul do Mato Grosso e partes oeste e leste do Mato Grosso do Sul, as temperaturas irão variar entre 22 e 24°C, sendo que em algumas áreas poderão ficar abaixo deste limite (indicado no mapa na cor azul – Figura 1b).

Para a Região Sul, a tendência é de temperaturas abaixo de 20°C. Nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem como no sul de Minas Gerais e Vale do Paraíba, as temperaturas poderão ser inferiores a 10°C e não se descarta a possibilidade de entrada das massas de ar frio que poderão acarretar declínio das temperaturas mínimas e favorecerem a ocorrência de geadas.

