Inscrições abertas para mestrado e doutorado em Genética e Melhoramento

O Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento (PPGGM) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com processo seletivo aberto para preenchimento de cinco vagas de mestrado e quatro de doutorado. As inscrições serão recebidas via e-mail até às 16h do dia 24 de julho.

