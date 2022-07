Impasse entre DER e SAAE pode deixar moradores de Marataízes e Kennedy sem água

Por Redação - Redação 100

Um impasse envolvendo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Itapemirim, pode deixar moradores da comunidade de Boa Vista, em Marataízes, e Marobá, em Presidente Kennedy, com o abastecimento de água interrompido. A informação foi confirmada pelo diretor do SAAE de Itapemirim e Marataízes, Waldemir Pereira Gama.

À reportagem do AQUINOTICIAS.COM, Waldemir contou que em 2017, parte da rodovia ES-060, na altura da Lagoa de Caculucagem, que liga a Praia dos Cações a Boa Vista e Marobá, foi danificada por conta do avanço do mar. Sendo assim, uma nova ponte precisou ser construída no local.

Por conta da obra, foi preciso fazer uma rede provisória de abastecimento na região, visto que a antiga foi prejudicada. Ficou acordado então, que antes que os trabalhos terminassem, a rede original seria reestabelecida. Acontece que as obras da ponte terminaram recentemente e, segundo o diretor do SAAE, ainda não foi autorizado que a empresa retornasse com ela para o lugar original.

“A empresa responsável pela obra e o fiscal do DER não autorizaram que o SAAE voltasse com a rede para o local onde ela ficava. Eles pediram que fizéssemos uma nova solicitação. Nós então encaminhamos e-mail, mas até agora não nos retornaram”, contou. Se o problema não for resolvido, cerca de 200 residências serão afetadas.

População corre risco de ficar sem água

O risco que vem sendo registrado, segundo Waldemir, está sendo causado por pessoas que insistem em pescar no local. Do último sábado (16) até essa segunda-feira (18), foram realizadas três tentativas de abrir a barragem da lagoa. Isso facilita a pesca no lugar, entretanto, danificaria a rede, deixando a população dessas comunidades sem abastecimento. Se isso acontecer, a população poderá ficar dias sem água, até que o sistema seja reestabelecido.

“Foi preciso pedir ajuda a Guarda Civil Municipal (GCM) de Marataízes, que prontamente nos atendeu e segue fazendo rondas na área”, concluiu.

DER emite nota

A equipe do jurídico do SAAE informou ter encaminhado e-mail para o órgão estadual, desde a semana passada, solicitando a autorização dos trabalhos. Entretanto, por meio de assessoria, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito santo (DER) informou que aguarda a solicitação formalizada para as demais tratativas e providências da equipe.

