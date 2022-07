Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim é destaque no Prêmio Gazeta Empresarial pelo vigésimo ano seguido

Por Redação - Redação 74

Quando o assunto é saúde, o Hospital Evangélico de Cachoeiro (HECI) é o mais

lembrado. E, por duas décadas vem conquistando o primeiro lugar no Prêmio Gazeta

Empresarial. Neste ano, a cerimônia que divulgou o resultado das pesquisa, e as

marcas vencedoras, aconteceu na manhã da última terça-feira (12), no Bom Gosto, na qual foi anunciado o vigésimo prêmio Prêmio Gazeta, que foi recebido com muita alegria por toda equipe do HECI.

O Presidente do Conselho Deliberativo do HECI, Sr. Elizeu Vargas, destaca que o

Hospital Evangélico tem sido, nos últimos anos, um diferencial na área da saúde

através de inovações tecnológicas e cientificas. “Somos referência em várias áreas médicas não só no sul, como em todo o Espírito Santo”.

Além das inovações tecnológicas, o HECI também tem realizado a promoção na área

técnico cientifica, através de residências médicas em especialidades, além da

residência multiprofissional, voltada para profissionais de outras áreas da saúde.

Outra novidade, é a construção do Hospital do Câncer. O investimento está estimado

em R$ 70 milhões. A nova edificação será construída em uma área de 20 mil m²

situada no bairro Ferroviários, anexa ao estacionamento do Hospital. Será possível

gerar 120 novos leitos, ampliando o atendimento diário. Além das melhorias das

instalações físicas, serão adquiridos novos equipamentos de cirurgia e exames de

diagnóstico.

“Está é aprova que investir na saúde, levar atendimento de alto padrão, qualidade e

humanização para aos pacientes nos torna um hospital completo”, ressalta o

superintendente do HECI, Sr. Wagner Medeiros.

