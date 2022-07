Homem é preso pela Polícia Militar em Castelo após denúncia; ele estava com um rifle e mais de 60 munições

Por Redação - Redação 82

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante, na tarde dessa terça-feira (19), por porte ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, a ação, que aconteceu no bairro São Miguel, em Castelo, foi realizada após denúncia de que uma pessoa estava em um carro, modelo Corolla, com uma arma.

Após as informações, uma equipe que estava em uma blitz, perto ao Castelão, se deslocou até o endereço informado, onde localizou o veículo estacionado.

Durante as buscas, foi localizado um rifle, calibre .22, no banco traseiro. Foram encontrados ainda um carregador com sete munições, outro com oito e uma caixa com mais 50 munições, todas do mesmo calibre da arma.

Ao ser questionado pela PM, o homem informou não possui porte de armas. Sendo assim, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Castelo.

