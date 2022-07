Guaçuí de luto pela morte de Oswaldo Vaillant Trigo, pioneiro do comércio local

Por Marcos Freire - Marcos Freire 133

Advertisement

Advertisement

Guaçuí entardeceu mais triste, neste sábado (16). O município está de luto com a morte do comerciante Oswaldo Vaillant Trigo, membro de uma das mais tradicionais famílias da cidade e um dos pioneiros do comércio local. A Prefeitura decretou luto oficial e centenas de pessoas já deixaram mensagens nas redes sociais de pêsames e apoio à família e amigos.

Continua depois da publicidade

Seu Oswaldo Vaillant Trigo fundou a Casa Brasil em 1968, no mesmo lugar onde está localizada até hoje, na esquina da Rua Rio Grande Norte com a Avenida José Alexandre. Ou seja, o empreendimento está no mercado há 54 anos, atendendo à população do município e região, com utilidades domésticas, itens de construção e muito mais.

Como foi destacado nas muitas homenagens que recebeu até agora, o empresário é exaltado como homem que contribuiu muito para o desenvolvimento de Guaçuí, gerando empregos e renda. E até recentemente esteve ativo como empresário e sendo ouvido quando o assunto era a economia e o desenvolvimento do município.

O velório de Oswaldo Vaillant Trigo acontece neste domingo de manhã, nas instalações do Plano Vida. O enterro está marcado para acontecer às 11 horas.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].