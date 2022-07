Grupo de teatro Rerigtiba comemora 29 anos com estreia de novo espetáculo

Por Redação - Redação 12

Advertisement

Advertisement

O grupo de teatro Rerigtiba reabre as portas após dois anos para apresentações neste final de semana (15 a 17), com a estreia de um novo espetáculo. De sexta a domingo o público poderá conferir presencialmente a peça Janelas, sempre a partir das 19h.

Continua depois da publicidade

O novo espetáculo, segundo os idealizadores, conta com máscaras inteiras expressivas humanizadas, num jogo cênico de imaginação guiado por três personagens que relacionam seus modos de fazer as coisas e seus afetos, procurando compartilhar com a plateia a simplicidade e o encantamento de alguns momentos do convívio humano.

O grupo teatral de Anchieta completa em julho 29 anos de existência. “Após um período de mais de dois anos fechados devido as restrições da pandemia, o Grupo Rerigtiba permanece firme, se reinventando e resistindo como um coletivo de artistas pesquisadores das diversas linguagens teatrais nessas quase três décadas de existência, disse a produtora e diretora do grupo Telma Amaral.

SINOPSE

Continua depois da publicidade

Anabel, Conceição e Risoleta são irmãs, moradoras de uma mesma casa. Senhoras de muita dignidade; nos convidam a testemunhar um dia de sua convivência.

Observamos essas vidas do lado de fora, como uma plateia diante da cena ou confidentes ocultos por trás de uma janela e vemos, aos poucos, que frestas se abrem nos mostrando suas relações, segredos e apegos.

AS MÁSCARAS CRIADAS ESPECIALMENTE PARA O ESPETÁCULO:

Para criação das máscaras utilizadas no espetáculo, o Grupo Rerigtiba convidou um mascareiro de Porto Alegre(RS), especialista nesse tipo de máscara no Brasil.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Fabio Cuelli foi o responsável por orientar as atrizes Marcelle, Sara e Welida no processo de concepção das máscaras e materializou a construção e finalização das máscaras que as atrizes usam na atuação de suas personagens.

SERVIÇO:

Espetáculo: “JANELAS”

Gênero: Máscaras

Duração: 50 minutos

Classificação: 12 anos

APRESENTAÇÕES DE ESTREIA: 15,16 e 17 de julho as 19 horas

Onde: Sede do Grupo Rerigtiba (Av. Oliveira,334, Justiça II- Anchieta)

Entradas gratuitas (devido a capacidade reduzida de acentos é necessário ligar para reservar lugar)

Contato: (28)98811-8468

FICHA TÉCNICA:

Elenco: Marcelle Ludgero, Sara Lyra e Welida Pontes

Dramaturgia e Direção: Tiche Vianna

Concepção de Luz: André Stefson

Direção de Arte (cenografia e figurino): Antônio Apolinário

Preparação de elenco para uso da máscara: Alexandre Borin

Concepção das máscaras: Marcelle Ludgero, Sara Lyra e Welida Pontes

Direção de concepção/Construção das máscaras: Fábio Cuelli

Desenho coreográfico: Cleverson Guerrera

Direção musical original: Doriedson Sant’Ana

Operação de luz: Danilo Curtiss

Designer de cabelos para máscaras: Mimo Vasco

Designer gráfico: Sheila Bressan

Produção: Telma Amaral

Realização: Grupo de Teatro Rerigtiba

Apoio: Secretaria de Estado da Cultura

Parceiros: Thanharu praia hotel, Empório restaurante, Porto material de construção, Espaço Mimo Vasco, Hotel Juliana, Restaurante Português, Farmácia Alvorada e Prefeitura de Anchieta

A DRAMATURGIA E DIREÇÃO:

Tiche Vianna(SP) é quem assina a dramaturgia e direção do espetáculo JANELAS. Tiche é uma pesquisadora especialista na linguagem de máscaras para o teatro; co-fundadora do “Barracão Teatro” (Campinas-SP), onde pesquisa o teatro popular com base na linguagem das máscaras, na Commedia dell’arte, no palhaço e no ator como veículo da expressão teatral.

É responsável pela direção de espetáculos do Grupo Barracão e companhias de teatro de várias partes do Brasil.

Foi responsável pela preparação dos atores das minisséries “Hoje é Dia de Maria”, (primeira e segunda jornadas), “A Pedra do Reino” e “Capitu”, da Rede Globo.

Espetáculo realizado com recursos do Funcultura/Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, prêmio setorial de teatro/2020.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].