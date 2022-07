Grupo canadense coloca BRK, concessionária de saneamento de Cachoeiro, à venda

Por Redação - Redação 139

A gestora canadense Brookfield está buscando comprador para a concessionária de saneamento de Cachoeiro de Itapemirim, a BRK. As informações são do Broadcast, site sobre mercado e finanças do Estadão. Além da BRK, a empresa busca comprador para as linhas de transmissão da Quantum, do setor elétrico.

De acordo como o Broadcast, “na BRK Ambiental, ex-Odebrecht Ambiental, adquirida pela gestora em 2017, o processo de venda ainda não é formal, mas a gestora já interage com potenciais compradores interessados em infraestrutura”.

Em paralelo ao processo para uma venda privada, segundo o site, “a BRK busca uma oferta inicial de ações (IPO, na siga em inglês). No prospecto, atualizado em maio na Comissão de

Valores Mobiliários (CVM), a Brookfield não consta como acionista vendedor. Porém, uma abertura de capital facilitaria a saída”.

Procurada pelo Broadcast, a Brookfield diz que sempre está “avaliando oportunidades de aquisições e de reciclagem de capital” e que não comenta especulações de mercado ou possíveis transações.

