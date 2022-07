Gaeco realiza busca e apreensão em Muniz Freire e Prefeitura revoga licitação

Por Marcos Freire - Marcos Freire 275

Advertisement

Advertisement

Membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), cumpriram um mandado de busca e apreensão na Prefeitura de Muniz Freire, na manhã desta terça-feira (19). Ainda não há informações sobre qual o motivo da ação.

Continua depois da publicidade

Segundo informações, os membros do Gaeco chegaram cedo à sede da Prefeitura e apresentaram o mandado. Após algumas horas dentro do prédio, eles saíram levando muitos documentos apreendidos. Segundo informações extraoficiais trata-se de uma investigação que corre em segredo de justiça.

De acordo com essas mesmas informações, a ação do Gaeco não teria relação com a publicação de um decreto, também nesta terça-feira, que revoga o processo licitatório do pregão presencial 014/2022. Isso porque o decreto foi assinado pelo prefeito Gesi Antônio da Silva Júnior – Dito – na semana passada, mais precisamente no dia 13.

O pregão em questão, conforme informações da Prefeitura, foi realizado para a contratação de empresa especializada em montagem de estrutura para rodeios em todos os eventos do setor agropecuário, no município, dentro de um prazo de 12 meses, e não apenas para a festa do município, como havia questionado o Ministério Público. Para isso, o município fez a reserva de R$ 990 mil.

Continua depois da publicidade

No início do mês, o Poder Judiciário de Muniz Freire deferiu requerimento do Ministério Público Estadual (MPE) e expediu um mandato de citação e intimação contra a Prefeitura de Muniz Freire, suspendendo a execução do contrato com empresa fornecedora de estruturas e prestação de serviços para a realização de rodeio profissional na festa agropecuária do município. Conforme o requerimento do MP de Muniz Freire, o município fez uma reserva inicial de R$ 1.499.999,94 para essa contratação que foi fechada em R$ 990 mil.

Agora, com a publicação do decreto, a licitação foi revogada e o decreto, assinado pelo prefeito, determina que a decisão seja comunicada ao Poder Judiciário e à Fazenda Pública do município. O mesmo será informado ao Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES).

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].