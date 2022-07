Foragido da Justiça sofre tentativa de homicídio e dá nome falso para a polícia

Por Redação - Redação 89

Policiais civis da Superintendência de Polícia Regional Norte se depararam com uma situação inusitada nessa quinta-feira (7), quando as equipes foram empenhadas para a investigação de uma tentativa de homicídio no bairro Planalto, em Linhares. Na ocasião, um homem de 30 anos foi esfaqueado e levado até um hospital do município, porém havia um problema: no momento do registro do boletim de ocorrência, a vítima informou um nome falso.

Os relatos da vítima também eram inconsistentes, o que levou os policiais a desconfiarem das palavras do homem. Por meio do sistema de inteligência da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), foi descoberto que a vítima, na verdade, era um foragido do sistema prisional, tendo sido visto pela última vez no dia 1º de abril, quando se aproveitou de uma “saidinha” e não retornou ao presídio. O homem é natural de Sooretama e estava detido pelos crimes de roubo e tentativa de homicídio.

Agentes da Secretaria da Justiça (Sejus) realizaram a recaptura do suspeito, durante uma escolta no Hospital Geral de Linhares (HGL), encaminhando-o à Delegacia Regional de Linhares para a realização dos procedimentos de praxe e, posteriormente, ser conduzido de volta ao sistema prisional.

A Polícia Civil vai dar andamento à investigação do crime de tentativa de homicídio sofrido pela vítima, porém o homem também responderá pelo crime de falsa identidade e, caso seja condenado, o suspeito terá adição de tempo para a pena que cumpre por outros crimes cometidos.

O crime de falsa identidade tem a pena de 3 meses a 1 ano, tendo probabilidade de aplicação de multa.

