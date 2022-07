Final de semana tem "Arraiá da Praça" com forró e sertanejo em Jardim Camburi

Por Redação - Redação 12

Se antes eles aconteciam tradicionalmente no mês de junho, agora, os “arraiás” ganharam mais espaço no calendário anual e são realizados, também, no mês de julho e até mesmo em agosto. Nesta sexta-feira (29) e sábado (30) o palco da festa é a praça Nilze Mendes Rangel no Bairro Jardim Camburi, em Vitória. É lá que ocorre a 5ª edição do “Arraiá da Praça”.

A programação fica por conta da Secretaria Municipal da Cultura (Semc) que escalou um time mega especial para embalar o público ao som de muito forró e sertanejo.

A partir das 18 horas da sexta (29) se apresentam o Trio Maracá, a banda Forró Raiz e o cantor Léo Lima. Sábado, também a partir das 18 horas, é a vez do Trio Clandestino, Banda Forrofiá e Leandro Tobias.

Além das apresentações musicais, a festa contará com 60 expositores divididos entre “Food Trucks” e barracas que oferecerão comidas e bebidas variadas, artesanato além de brinquedos para a criançada.

“Nossa festa julina tem por objetivo resgatar a cultura dos festejos dessa época do ano, fortalecer os laços comunitários e reunir as famílias”, afirmou Karina Fonseca, presidente da Associação dos Expositores da Praça Nilze Mendes Rangel (AEPNMR).

Segundo a organização são esperadas 5 mil pessoas por dia de festa.

Serviço

5º Arraiá da Praça Nilze Mendes em Jardim Camburi

Quando: 29 e 30/07 a partir das 18h

Atrações: Trio Maracá, Forró Raiz e Léo Lima na sexta e Trio Clandestino, Forrofiá e Leandro Tobias no sábado.

Entrada Franca

