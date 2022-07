Filme capixaba disputa prêmio em festival catarinense

Por Redação - Redação 10

Abel Santana está radiante! O seu filme “Os Fortunato”, lançado em 2020, foi selecionado, na categoria comédia, para a Mostra Competitiva no 5º Festival de Cinema de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. O evento vai acontecer entre os dias 6 e 9 de outubro, em formato híbrido.

Idealizado pelo produtor argentino radicado no Brasil Isaac Hunna, o Festival de Cinema de Jaraguá do Sul busca promover, incentivar e divulgar a formação e produção independente da arte visual para todos os públicos e idades. Para Abel Santana, ter seu filme selecionado para a Mostra Competitiva é a recompensa pela dedicação de toda a equipe envolvida na produção do longa-metragem. “Esse filme, o terceiro da minha carreira, teve muitas particularidades. Sua exibição no cinema foi prejudicada pela pandemia, o que acabou frustrando um pouco toda a equipe. Mas nada foi o suficiente para tirar o brilho desse trabalho, que agora está sendo coroado com essa indicação”, destaca Abel.

Gravado em Vitória e na Serra, “Os Fortunato” destaca os conflitos de uma família que se reencontra após muitos anos para visitar tia Marília, vivida pela atriz Joelma Neves. Portadora de Alzheimer, ela está à beira da morte e, por este motivo, seus familiares decidem marcar um encontro após um longo período distantes. Com a aproximação, ficam evidentes os antigos conflitos e os dramas existentes.

Além de promover a reflexão acerca de assuntos como o Alzheimer e seus reflexos e os dramas familiares, o filme também tem um núcleo cômico que se destaca, especialmente a matriarca Keila, uma estelionatária que está sempre se metendo em confusões.

O filme tem 35 personagens com enredos embalados ao som do cantor e compositor Raphael Moraes, convidado por Abel Santana para assinar a trilha do longa.

