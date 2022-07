Férias: Planetário de Vitória abre a programação dos Centros de Ciência

Por Redação - Redação 20

Nada melhor do que começar a programação de férias com uma viagem pelo Universo! O Planetário de Vitória, que fica dentro do campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ), abre as atividades dos Centros de Ciência, Educação e Cultura ( CCEC ) durante o recesso escolar de Vitória com sessões especiais para o público de todas as idades nesta segunda-feira (18), a partir das 15 horas.

O limite dentro da sala de projeção é de 30 pessoas por sessão e não precisa fazer agendamento prévio. Seguindo as normas da Ufes , é necessário uso de máscara nas dependências do espaço e apresentar o comprovante de vacinação para frequentar as sessões.

Nos horários de 15h e 15h45, a atividade é “Universo na mente das crianças”, uma programação infantil, mas que não impede outras pessoas de acompanharem, caso desejem.

A sessão permite ao público, especialmente os pequenos, conhecer os planetas que compõem o Sistema Solar de uma maneira lúdica. As principais características do sistema Sol-Terra-Lua, principalmente os movimentos desses astros, são trabalhadas de maneira simples mostrando suas consequências no dia-a-dia.

Para crianças e adultos

Nos horários de 16h30 e 17h15, a sessão “Reconhecimento do céu” estará em exibição. Ela é dedicada à familiarização das constelações pelas crianças. Através de uma dinâmica interativa, a criança aprende a reconhecer no céu algumas constelações das diferentes estações do ano.

Às 18h, a programação é a mesma, “Reconhecimento do céu”, mas com um conteúdo voltado para o público jovem e adulto. A sessão mostra como reconhecer o céu noturno, identificando algumas constelações e o movimento anual aparente do Sol, apresentando o céu de cada estação do ano.

Destaca-se principalmente o papel fundamental do reconhecimento do céu para a contagem do tempo e localização. Apresenta-se a mitologia ligada às figuras das constelações, sensibilizando o público sobre a importância para a memorização e a passagem deste conhecimento ao longo das gerações.

Ao final, o público reconhece que esse conhecimento sobre o Céu foi fundamental para o desenvolvimento humano ao longo da História. Ressaltando-se a criação dos primeiros calendários e organização das atividades econômicas e sociais como plantar, colher e se localizar, como na era das grandes navegações.

Encerrando o dia, às 19h, será exibida a sessão “Universo de aventuras”, com uma linguagem mais voltada às crianças entre 6 e 10 anos. Através de imagens reais e animadas, o público pode conhecer os principais astros que compõem o Sistema Solar, como o Sol, os planetas, os satélites naturais, asteroides e cometas.

Planetário de Vitória

O Planetário é um laboratório de ensino e difusão científica que busca integrar-se à sociedade, cumprir sua missão educacional da maneira mais ampla possível, buscando levar a cultura técnico-científica a uma parcela cada vez mais ampla da população. Contribuindo, assim, para o desenvolvimento sociocultural e exercício da cidadania em nossa capital, no Espírito Santo e no Brasil.

No dia 27 de junho, o Planetário completou 27 anos de existência encantando o público. O equipamento fica na Avenida Fernando Ferrari, 514, dentro do campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo.

Programação de Férias

Sessões especiais no Planetário de Vitória e na Escola de Física; robótica, impressão 3D e cubo mágico na Escola de Inovação; oficinas e visitas guiadas na Escola de Biologia e História; horário ampliado, pesquisadores e Show de Física na Praça da Ciência. A programação de férias dos Centros de Ciência, Educação e Cultura de Vitória (CCEC) está recheada de atrações!

As atividades estão programadas para ocorrer de 18 (segunda-feira) a 24 de julho (domingo), tornando o período de recesso escolar ainda mais divertido para todas as idades. As aulas retornam, na rede municipal de Vitória, no dia 25 (segunda-feira).

Cada espaço oferecerá uma programação diferente (confira abaixo) e sempre gratuita! Não é necessário inscrição prévia para participar das oficinas que serão ofertadas, basta fazer inscrição no local, de acordo com a oferta das atividades em cada espaço.

Confira a programação completa aqui.

