Exposul Rural volta ao Parque de Exposições de Cachoeiro em agosto

Por Redação - Redação 23

Advertisement

Advertisement

De 4 a 7 de agosto, o Parque de Exposições de Cachoeiro voltará a receber uma das mais importantes feiras do agronegócio capixaba: a Exposul Rural.

Continua depois da publicidade

Em fase de fechamento, a programação da edição 2022 promete ser diversificada, com atividades e novidades para produtores rurais e muitas atrações e entretenimento para o público geral.

Já estão confirmadas atrações como exposições de animais, máquinas, implementos e serviços agrícolas; alas de cafés especiais, de agroindústrias e de artesanato; empreendimentos e associações de turismo; comercialização de mel, flores e plantas ornamentais; cachaças e cervejas artesanais, além de microempreendedores do ramo de alimentos.

Haverá, também, uma vila gastronômica, com food trucks e quiosques, área de alimentação e atrações musicais e culturais.

Continua depois da publicidade

Um auditório, com capacidade para 500 pessoas, será montado na área central da feira, para realização de palestras técnicas, entregas governamentais e não governamentais, encontros temáticos e outras atividades, que serão transmitidas ao vivo pelo YouTube.

Para criançada, a principal atração será um parque temático que vai oferecer experiências rurais divertidas e muitas demonstrações visuais e práticas sobre a cadeia produtiva do leite, desde a fazenda até a mesa do consumidor. Atividades na cozinha da roça, amamentação de bezerros, passeios de pônei e charrete, coelhos, peixes ornamentais, Jardim do Mel e feira de adoção de pets serão algumas das atrações nesse espaço.

Correalizadora do evento, com o Sindicato Rural do município, a Prefeitura de Cachoeiro estará presente com atendimentos da Ouvidoria Geral, coleta seletiva de resíduos, atividades esportivas e divulgação de atrações turísticas. A administração municipal também realiza melhorias na estrutura no Parque de Exposições, para receber essa e outras importantes feiras.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“A Exposul é o grande encontro do agro capixaba, mas também é onde as famílias da cidade têm contato com as famílias rurais, numa rica troca de experiências. Por isso, nossa programação é tão variada e abrangente, oferecendo conteúdo e atrações para crianças, adultos, produtores, estudantes, leigos e doutores. Negócios, tecnologia, inovação e sustentabilidade”, salienta Wesley Mendes, presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim.

“A edição 2022 marca o retorno da Exposul ao Parque de Exposições, após um intervalo de inviabilidade, em função da pandemia. Nesse período, realizamos edições setoriais e menores da feira. Agora, queremos fazer um evento maior, retomando, aos poucos, o porte que tinha na fase pré-pandemia”, afirma o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].