Experiência de “Sair do armário” é tema de show de humor em Vitória

Muito mais que só “sair do armário”, o comediante Junior Chicó teve que quebrá-lo. E é assim, fazendo piada sobre o assunto, que o pernambucano se apresenta em Vitória nesta quinta (28) e sexta (29), no Vix Comedy Club, no centro da capital.

Sempre com muito bom humor, no espetáculo o comediante aborda a liberdade de escolhas, vida pessoal, família, a importância de sair do armário e de sentir orgulho de ser quem é, além das reações que tiveram os amigos e família quando se assumiu homossexual, e como isso os aproximou ainda mais.

Chicó ganhou destaque nacional após participar do Prêmio Multishow de Humor e Especiais de Stand Up Comedy do canal Comedy Central. Hoje, o artista acumula mais de 360 mil inscritos no seu canal no Youtube e mais de 60 milhões de visualizações. Os ingressos para ambas as apresentações – na quinta e na sexta às 20h – já estão à venda pelo site vixcomedyclub.com, a partir de R$ 30 (meia-entrada), com happy hour na casa já a partir das 19h. A classificação indicativa é de 16 anos.

Se apresentando em duas sessões em um mesmo dia, o baiano Jhordan Matheus se apresenta em Vitória no sábado, às 20h e às 22h, com seu primeiro espetáculo solo, o “Batenu Tenu”. Na apresentação, o comediante aborda com muito humor histórias de sua infância em Salvador, relacionamento familiar, dificuldades em fazer comédia, experiências sexuais e negritude.

Jhordan destaque no cinema e no teatro, em 2015 começou sua carreira no stand up comedy, ficou conhecido pelo personagem ‘Boa Vida’, da adaptação da obra de Jorge Amado, Capitães de Areia. Para o sábado os ingressos também já estão à venda, pelo site vixcomedyclub.com, a partir de R$ 30 (meia-entrada).

Serviço

Quinta (28)

Onde: Vix Comedy Club – Rua Sete de Setembro, 269 – Centro, Vitória-ES

Entrada: R$ 30 (meia-entrada)

Quando: quinta (28), com abertura da casa às 19h e show time às 20h

Classificação: 16 anos

Ingressos: vixcomedyclub.com

Sexta (29)

Onde: Vix Comedy Club – Rua Sete de Setembro, 269 – Centro, Vitória-ES

Entrada: a partir de R$ 30 (meia-entrada)

Quando: sexta (29), com abertura da casa às 19h e show time às 20h

Classificação: 16 anos

Ingressos: vixcomedyclub.com

Sábado (30)

Onde: Vix Comedy Club – Rua Sete de Setembro, 269 – Centro, Vitória-ES

Entrada: R$ 30 (meia-entrada)

Quando: sábado (30), em duas sessões: às 20h e às 22h.

Classificação: 16 anos

Ingressos: vixcomedyclub.com

