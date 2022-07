Ex-secretário de Mimoso do Sul é esfaqueado em bar durante confusão

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 220

Um ex-secretário municipal e atual servidor de Mimoso do Sul foi ferido a canivete por um outro funcionário do Executivo, na noite desta quarta-feira (28), em São Pedro do Itabapoana. Eles estavam em um bar, quando a confusão começou.

A vítima, 38 anos, foi socorrida para o Hospital Apóstolo Pedro, mas seu quadro de saúde era estável e, por isso, recebeu alta horas depois de ser atendido. Já o suspeito fugiu e não foi localizado pela PM.

Populares contaram aos militares que o ex-secretário de Infraestrutura foi ao banheiro em um determinado momento e que o suspeito foi atrás dele. Os homens iniciaram a discussão e, em seguida, as agressões. Antes disso, testemunhas relataram que os dois já estavam se encarando e que têm uma rixa antiga, desde que a vítima se tornou chefe do suspeito, na gestão passada.

Informações que ajudem o trabalho da polícia na localização e prisão do suspeito do crime podem ser passadas por meio do 181 e não é preciso se identificar.

