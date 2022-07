Ex-mulher de Luciano comenta primeiro flagra de Wanessa e Dado Dolabella juntos

Por Redação - Redação 206

Advertisement

Advertisement

A ex-mulher de Luciano Camargo e mãe de um dos filhos do sertanejo, Cleo Loyola festejou o primeiro registro de Wanessa e Dado Dolabella juntos após a cantora se separar de Marcus Buaiz.

Continua depois da publicidade

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a youtuber, que mora em Goiás, afirmou já saber do romance há tempos e entregou que foi Wanessa quem foi atrás de Dado por lá.

“Agora Wanessa apareceu com Dado Dolabella, de muletas e tudo. Finalmente, eu sempre falei, fui a primeira a dizer que ela estava aqui em Alto Paraíso (GO) atrás dele. Que ela veio de São Paulo atrás dele aqui em Goiânia, ele nunca foi lá atrás dela. (…) A verdade sempre aparece, né? Agora vai desmentir?”, disse Cleo aos risos (assista ao vídeo abaixo).

Em seguida, a ex-mulher de Luciano afirmou que Wanessa teria traído o ex-marido com Dado: “Viva o amor, ou viva a traição, né? Filha de Peixe, peixinho é… Não precisava realmente trair o Marcus da maneira que você fez…”. Eita!

Continua depois da publicidade

Em meio a relatos de que teriam reatado o romance, Dado Dolabella e Wanessa foram flagrados juntos pela primeira vez após a separação da cantora. Nas imagens, os dois surgem desembarcado de um veículo e entrando em um estabelecimento comercial. Primeiro, a cantora deixa o veículo, seguida pelo ator, que caminha com a ajuda de muletas, por conta de um problema ósseo que sofreu recentemente.

O vídeo foi divulgado pela jornalista Fabíola Reipert, que exibiu as imagens no programa “Balanço Geral”. Segundo ela, o flagra ocorreu na Chapada dos Veadeiros, no interior de Goiás, onde Dado mora desde o ano passado.

As imagens, assim que foram divulgadas, começaram a repercutir nas redes sociais. Os dois teriam reatado pouco tempo após o divórcio de Wanessa com o empresário Marcuz Buaiz, com quem a cantora teve dois filhos. Os dois oficializaram a separação em maio deste ano, após cerca de 17 anos de união.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Segundo informações de fontes, o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella está tão sério que eles já planejam ter um filho juntos. Sim, a família Camargo mal tinha se recuperado da surpresa ao saber que eles tinham reatado, depois de 20 anos separados, como agora estão cientes dessa outra novidade.

“Zezé tem dado total apoio à filha. É uma forma de retribuir a atitude dela em relação à sua história com Graciele (Lacerda). Wanessa foi a primeira dos filhos a aceitá-la como família”, disse, recentemente, uma fonte próxima aos Camargo.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].