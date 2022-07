“Eu pedi ajuda. Jamais iria abandonar minha égua naquelas condições”, diz dono de animal deixado em rua de Guaçuí

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 36

No último final de semana, o caso de uma égua deixada ferida em uma rua do bairro Cid Moreira, em Guaçuí, gerou revolta nas redes sociais após a população local classificar a situação como abandono. No entanto, o dono da égua Serena se manifestou nesta terça-feira (12) e esclareceu sua versão.

O pintor automotivo John Lennon Rodrigues da Silva conversou com a reportagem do AQUINOTICIAS.COM e detalhou o que ocorreu naquele dia. Ele disse, ainda, que já procurou a Polícia Civil e prestou depoimento sobre o caso.

Segundo ele, tudo não passou de um mal entendido. Ele garante que pediu ajuda às instituições que poderiam dar a ele algum suporte naquele momento, mas só conseguiu ajuda na manhã de domingo.

“Eu jamais iria abandonar minha égua naquelas condições. Nós estávamos voltando de Dores do Rio Preto, de uma cavalgada noturna. De repente, ela “trupicou” e caiu. Eu caí também. Quando eu vi, ela estava com a pata quebrada, mas não estava exposta”.

John Lennon explica que os outros cavaleiros já tinham partido e que, naquele momento, ficou apenas ele, um irmão e um amigo. Segundo o pintor, ele pediu que o irmão e o amigo fossem atrás de ajuda, enquanto ele ficaria com o animal no local.

“Eles foram buscar ajuda e, enquanto eu estava lá com ela, passou um conhecido. Eu pedi carona até em casa, para buscar meu carro com reboque. E fui em casa buscar. Mas, quando retornei, ela estava muito debilitada. Não conseguia ficar em pé. Eu, sozinho, não consegui pegar ela e por no reboque”.

O cavaleiro conta que depois de tentar retirar o animal por conta própria durante a madrugada, ligou para os Bombeiros e para a Polícia Militar, mas foi informado que não poderiam ajudar naquele caso e que o correto seria ligar para a Prefeitura.

Ainda segundo John, naquele horário, ele não conseguiria atendimento com o município e, por isso, esperou que amanhecesse para ir em busca de ajuda novamente.

“Eu liguei novamente para a PM (às 4h30), que me passou o contato de um rapaz que tem máquina e que faz trabalho para a prefeitura. Eu sou muito agradecido a ele, que prontamente me ajudou, foi até lá comigo e retirou a égua de lá.”

O animal foi levado para um terreno que pertence à Prefeitura, onde foi sacrificado e enterrado. Tudo foi acompanhado por agentes da Vigilância Sanitária do município e por um veterinário. Segundo John, o veterinário constatou que a égua estava com uma doença nos ossos, por isso, ela se desequilibrou e caiu após a longa caminhada.

O dono de Serena diz que está muito triste e chateado com a situação que foi, segundo ele, criada em cima desse caso. “Estou muito mal. Eu chorei muito de madrugada com ela daquele jeito. Eu não podia fazer nada. Estão me julgando, me acusando de coisas que não fiz. Eu não seria capaz de fazer uma “judiação” dessas, como estão dizendo.” O caso está na Delegacia do município e segue em apuração.

