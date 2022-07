Estudantes apresentam projeto para criação de guarda municipal em Calçado

Por Marcos Freire - Marcos Freire 12

Alunos da Escola Municipal Mercês Garcia, em São José do Calçado, entregaram um projeto de lei, ao prefeito Antônio Coimbra de Almeida – Cuíca, na quinta-feira (7). No projeto, os estudantes do programa de tempo integral reivindicam a criação de uma guarda municipal no município.

O projeto é resultado de um trabalho realizado pelos alunos na comunidade. Segundo a professora Olívia Castanheira, foi realizada uma consulta popular junto à população que mostrou a necessidade da criação da guarda municipal, como um recurso que poderia gerar mais segurança e também empregos na cidade. “Após diversos debates, chegamos ao modelo final do projeto e viemos hoje entregar a proposta ao prefeito”, contou.

Os alunos foram recebidos pelo prefeito e membros da administração municipal que ouviram a apresentação e objetivos do projeto. “Fomos muito bem recebidos pela administração municipal, quando os alunos puderam tirar várias dúvidas”, afirmou a professora.

Segundo o prefeito Cuíca, a proposta é muito boa e será debatida entre o secretariado para se estudar a possibilidade orçamentária e administrativa para a implantação do programa. “Na minha gestão, a criação de emprego e renda é fundamental”, ressaltou.

O prefeito destaca que a administração municipal iniciou as obras do centro empresarial que busca atrair e instalar várias empresas. “A vinda dessas empresas vai proporcionar oportunidades, para que nossos jovens não precisem se deslocar para outros municípios para trabalhar”, enfatiza.

