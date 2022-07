Estrela mantém o foco e busca classificação contra a Desportiva no sábado (9)

Por Redação - Redação 32

Após empate em 0 a 0 com a Desportiva pelo jogo de ida das quartas de final da Copa ES, o Estrela do Norte segue na preparação em busca da classificação para semifinal da competição.

A semana será de muito treino para o Alvinegro, que teve boas chances na última partida e agora mantém o foco para o jogo de volta, que acontece no sábado (9), às 15h, no Engenheiro Araripe.

A partida será realizada sem a presença da torcida devido à suspensão que a Desportiva Ferroviária precisa cumprir. O time que vencer fica com a vaga nas semifinais e, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

“Estamos focados no objetivo que é a classificação e vamos em busca disso, colocando em prática tudo o que o professor nos passa. A torcida com certeza vai fazer falta, mas sabemos da nossa força para alcançar um resultado positivo”, afirma o zagueiro e capitão, Ferrugem.

Na primeira fase da Copa ES, o Gigante do Sul terminou em terceiro lugar do grupo B, com 12 pontos, com quatro vitórias e duas derrotas.

