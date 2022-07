Espírito Santo fica em 21º lugar no ranking de reclamações sobre preços de combustíveis

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 17

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) divulgou nesta sexta-feira (22) o levantamento das denúncias sobre preços praticados pelos postos de combustíveis. O Espírito Santo teve apenas quatro denúncias, segundo o órgão, o que corresponde a 0,47% das queixas. O percentual coloca o Estado em 21º lugar, junto com o Distrito Federal e o Mato Grosso, no ranking de denúncias.

O canal foi aberto em cumprimento ao decreto que obriga os postos a exibirem os preços cobrados antes e depois da redução do ICMS. O Ceará é o Estado com mais denúncias, totalizando 109 registros. No total, 569 consumidores de todo país utilizaram o meio para formalizar a queixa contra os postos.

O canal segue aberto, na internet, basta clicar aqui. “Por meio do formulário, os cidadãos podem denunciar os estabelecimentos que não cumprem o decreto do governo, que determina aos postos que exibam, de forma clara, a diferença entre os preços cobrados em 22 de junho de 2022, antes da redução do ICMS que incide sobre os combustíveis, e os valores atuais, para que os consumidores possam comparar” ressaltou o Ministério da Justiça em nota.

Com informações da Agência Brasil

