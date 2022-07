ES teve 38 casos de raiva em ruminantes em 2021; último caso de raiva humana foi em 2003

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 11

No início do mês, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou um caso de raiva humana, o que acendeu o sinal de alerta. É um jovem entre 15 e 19 anos que foi arranhado por um gato, no final de maio. Os sintomas apareceram cerca de duas semanas depois. O jovem está internado desde o dia 20 de junho, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O Espírito Santo não registra casos de raiva humana deste 2003. Em 2021, ocorreram 38 casos de raiva em ruminantes, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A doença, em herbívoros, tem sido notificada em todos os Estados e já registra 50.944 casos de 1999 até julho de 2022. No ano de 2021, foram registrados no Brasil 661 casos de raiva, destes 642 em ruminantes.

