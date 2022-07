Entre janeiro e março, cerca de 43% dos acidentes de trânsito no ES foram com motociclistas

Por Redação - Redação 18

Advertisement

Advertisement

O movimento “Maio Amarelo” é de extrema importância para alertar a população acerca dos altos índices de acidentes no trânsito, entretanto, durante os outros meses, os números infelizmente seguem altos, principalmente quando é feito o recorte sobre os motociclistas. Dados do Detran-ES de janeiro a março de 2022, revelam que cerca de 43,23% dos acidentes com vítimas, envolveram motociclistas. Ao todo, foram 4.099 acidentes com vítimas, desses, 1.772 correspondiam a motociclistas.

Continua depois da publicidade

Para o especialista em Segurança Pública, Fábio Barcelos, as campanhas de conscientização sobre segurança no trânsito precisam ser mais recorrentes ao longo do ano. “As medidas de segurança devem ser efetivas de forma a causar mudança de mentalidade nos indivíduos. E os atuantes em Segurança Pública têm extensa importância nessa empreitada, pois são os principais agentes responsáveis por tornar a conscientização efetiva ao longo de todos os meses do ano. O maio amarelo é de extrema relevância para alertar a sociedade sobre os perigos no trânsito, mas não adianta fecharmos os olhos para o número de vítimas que ainda persistem em crescer nas estradas capixabas”.

Nessa quarta-feira (27) foi celebrado o Dia do Motociclista. A comemoração carrega o sentido original de “liberdade”, entretanto, os principais fatores que levam a ocorrência dos acidentes envolvendo motociclistas, revelam que a linha entre liberdade e imprudência é tênue.

Segundo dados de 2016 do “Projeto Vida no Trânsito”, os principais motivos de acidentes com motociclistas são: uso de álcool, alta velocidade e desrespeito à sinalização.

Continua depois da publicidade

No Espírito Santo, durante o primeiro trimestre de 2019, os acidentes fatais envolvendo motociclistas chegaram a representar 49% do total de mortes no trânsito. Além disso, de acordo com o levantamento de dados realizado em 2019 pelo Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo, os acidentes com motocicletas ocorrem majoritariamente nos finais de semana, no horário da noite; sendo 89% das vítimas do sexo masculino, solteiros, com idade entre 17 e 25 anos.

Tendo em vista que a maioria dos acidentes ocorrem entre os jovens, Fábio Barcellos reforça novamente a necessidade de uma conscientização mais árdua.

“Jovens têm tendência a se arriscarem mais, levando-os a cometerem atos imprudentes. Esse fato, somado com os perigos que o cotidiano no trânsito já traz, revela a necessidade dos órgãos de Segurança Pública, em conjunto com a sociedade civil, enfatizarem medidas preventivas a longo prazo, para evitar essas ocorrências em todos os meses do ano”, finalizou o especialista.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].