Empório Rerigtiba: com ambiente redecorado e novo cardápio, cafeteria mais charmosa de Iriri reinaugura neste sábado (2)

A cafeteria mais charmosa de Iriri, em Anchieta, está de cara nova. Para marcar a nova fase, a Empório Rerigtiba reinaugura seu espaço com nova decoração e com novidades no cardápio neste sábado (2), às 14h.

De acordo com a empreendedora e chef patissier Laís Thompson, a data marca o reinício da cafeteria que, agora, será gerida por ela e pela mãe, Rizete Thompson. Antes da mudança, havia uma terceira pessoa, que se desligou do empreendimento para seguir novos caminhos.

As sócias estão caprichando na decoração para deixar o ambiente ainda mais acolhedor. Os ornamentos fazem referência a vida na praia e não é atoa que a cafeteria se chama Rerigtiba, o primeiro nome dado à cidade de Anchieta pelos índios, carregado de história e muita beleza.

Novidades

O cafezinho acompanhado por uma fatia de bolo ou as tortas que já são famosas na cidade costeira e que agradam turistas e moradores, agora, terão novas companhias no cardápio. Por lá, as empadas de frango com catupiry e de palmito continuam no menu porque são as mais pedidas.

Segundo Laís, a partir deste mês, a Empório Rerigtiba vai oferecer um cardápio exclusivo, que incluirá opções veganas e vegetarianas. Algumas das adições são o bowl de iogurte com frutas e as toasts vegetarianas que podem ser acompanhadas por caponatas.

O local é muito procurado por turistas nos fins de tarde, já que é possível tomar o cafezinho tradicional, ou suas variações, com o bolo do dia e ainda garantir um lanche para a noite.

Já a maioria dos moradores ‘batem ponto’ sempre após o almoço. Isso porque o brownie com sorvete e as tortas doces, como banoffe, morangoffe, cheescake com geleia de frutas vermelhas ou as tradicionais tortas de limão e nozes, garantem a satisfação na hora sobremesa.

“Estamos muito otimistas com essa nova fase. Enfrentamos períodos bem desafiadores com a pandemia. Tivemos que nos reinventar e fugir de tudo que estava planejado para contornar a crise com as portas fechadas. Agora, vamos avançar com tudo. Estamos preparando o melhor para nossos clientes. E pretendemos trazer outras novidades em breve.”

A cafeteria fica na Rua Padre Anchieta, entre a Avenida Principal e a praia Areia Preta, anexo ao Clube de Iriri. O funcionamento é das 14h00 às 20h00. @emporiorerigtiba

