Embraer seleciona estudantes para estágio

O Programa de Estágio da Embraer está com inscrições abertas para as vagas relativas ao segundo semestre de 2022. A oportunidade contemplará 150 estudantes de cursos de graduação e técnico de todo o Brasil. O trabalho será presencial e híbrido, nas cidades em que a empresa possuir instalações, além da modalidade 100% home office. As inscrições vão até o dia 1 de setembro no site do processo seletivo.

A seleção, que inclui análises de perfil, dinâmicas de grupo e entrevistas finais, será realizada de modo on-line. A previsão é que os estagiários sejam contratados a partir de outubro de 2022. Os benefícios são os mesmos para ambas as modalidades de estágio e contemplam: bolsa auxílio compatível com mercado, seguro de vida, convênio médico, transporte fretado e refeição no local (dependendo da localidade). O auxílio home office também depende do formato da contratação.

Os estágios estão divididos em dois programas. O de nível superior é subdividido em três processos seletivos destinados a todos os cursos. No Corporativo e Administrativo serão selecionados estudantes para áreas como jurídico, comunicação e marketing, vendas, recursos humanos e outras. Já no programa em Engenharia e Operações há vagas direcionadas para segmentos como hidráulica, pneumática, modelagem e pesquisa. No Tech – TI os estagiários atuarão com computação, front-end, back-end, fullstack, ciência de dados, UI e UX, e outras.

No nível técnico os estudantes serão selecionados para o desenvolvimento de tarefas como atividades de desenho técnico, instrumentação, eletrônica, mecânica, mecatrônica, informática, usinagem e CNC. Todos os contratos serão de 1 a 2 dois anos. A Embraer estabelece como pré-requisitos que os interessados possuam matrícula ativa em seus respectivos cursos, além de gostar de desafios, ter paixão por fazer a diferença e mindset voltado para inovação.

