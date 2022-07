Em Anchieta, servidores da odontologia recebem capacitação sobre boas práticas e segurança do trabalho

Por Redação - Redação 7

A Secretaria de Saúde de Anchieta (Semus), por meio das vigilâncias Sanitária e Saúde do trabalhador, promoveu na semana passada um treinamento sobre Boas Práticas e Segurança do Trabalho para Serviço de Assistente de Consultório Dentário. Na ocasião 18 servidoras que atuam como assistentes nos consultórios dentários das unidades municipais foram capacitadas.

Segundo a Semus, a ação, que faz parte do projeto Capacita Visa e teve como objetivo informar, levar conhecimento aos servidores sobre boas práticas e os riscos inerentes à atividade, com temas como: limpeza, desinfecção e esterilização de artigos, assim como, riscos ocupacionais, medidas de prevenção e condutas frente a acidente de trabalho (especialmente acidente com material biológico).

Quem ministrou as palestras da capacitação, que ocorreram no auditório da Saúde, foram a enfermeira da Vigilância Sanitária (Visa), Kelly Sezini e o enfermeiro do trabalho da Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat), Erico Malavasi.

