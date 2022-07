Em Anchieta, obras seguem firmes para pavimentar ruas do bairro Guanabara

Por Redação - Redação 12

As obras estão avançando no bairro Guanabara, no litoral de Anchieta, onde 10 ruas estão recebendo obras de drenagem e pavimentação. As vias também irão ganhar calçadas. Conforme informações da secretaria de Infraestrutura, cerca de 60% da obra já foi concluída.

Serão executados 37.018,14 m² de pavimentação em Guanabara, com 625,12 m² de passeios em concreto (calçadas) e rampas. O valor do convênio, celebrado entre a Prefeitura de Anchieta e o governo do Estado, é de R$ 6.581.793,06.

O serviço de drenagem será composto por uma rede de manilhas, de diferentes tipos de diâmetro e profundidade, caixas ralos, caixas coletoras, poços de visita, saídas d’água, dissipadores, sarjetas e transposições de segmento de sarjeta. A empresa executora da obra é a RR Costa.

As ruas do bairro contempladas com a pavimentação serão:

RUA ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES – 3.126,69 m² de pavimentação;

RUA ANCHIETA-TRECHO 01 – 3.699,30 m² de pavimentação;

RUA ANCHIETA-TRECHO 02 – 6.988,30 m² de pavimentação;

RUA ANCHIETA-TRECHO 03 – 4698,00 m² de pavimentação – com calçada;

RUA DOS FLAMINGOS – 2.756,60 m² de pavimentação;

RUA DAS GAROUPAS – 1.378,30 m² de pavimentação;

RUA DOS BADEJOS – 1.470,70 m² de pavimentação;

RUA DOS DELFINS – 1.984,40 m² de pavimentação;

RUA DOS CAPIXABAS – 5.556,65 m² de pavimentação;

RUA TANHARU – Será 5.359,20 m² de pavimentação.

